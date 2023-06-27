Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.06.2023 13:59

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Kurban Bayramı mesajı

Bakan Bak, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bizi birbirimize yakınlaştıran en müstesna vakitlerden birine, Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu huzur ikliminin; bizi milletçe iyilikle, dayanışmayla kuşatmasını, birlik beraberliğimizi güçlendirmesini ve bu bayramın paylaşmanın ve kurban ibadetinin öz sırrına erdiğimiz, vefa, hatır gibi erdemlerin yaşatıldığı, kırgın gönüllerin ihya edildiği, gençlerin ise bilhassa büyüklerini ihmal etmediği bir bayram olmasını gönülden temenni ederim. Aziz milletimizin bayram sevincini çoğaltma, birlik ve beraberliğimizi artırma yolunda çalışmaya, emek vermeye, üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının her daim olduğu gibi tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olacağını vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı; bir ayağı ile dünyayı dolaşırken diğer yandan kültürüne, değerlerine sadakatle bağlı gençlerinin ufku ve vizyonu ile sporun, bilimin, teknolojinin ve sanatın yüzyılı olacak. Bu duygularla milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyor, bu vesileyle ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa esenlikler diliyorum."

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurban Bayramı Osman Aşkın Bak
Sıradaki Haber
"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor
14:12
Kontrolden çıkan bot, tekneye çarparak durdu
13:59
Antalya'ya tatilci akını: 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
13:48
Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre sürüklendi
13:44
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
13:32
Trafikte makas atan sürücü sivil ekiplere yakalandı
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
FOTO FOKUS
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ