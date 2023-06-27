Çeşmeli satranç sporcusu turnuvada yıldızlaştı

Satranca, Çeşme Belediyespor Kulübü Satranç Sporcusu olarak başlayan ve yüksek öğrenimi nedeniyle İstanbul Darüşşafaka Spor Kulübü'nde satranç sporuna devam eden Alparslan Işık, 19-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda, 103 sporcunun katıldığı A kategorisinde üçüncü olmayı başarırken, En İyi Türk Sporcu ve En İyi Çeşmeli Sporcu ödüllerinin de sahibi oldu.

Satrançta en büyük unvan olan, 3 norm ve 2500 ELO puanı gereken Grand Master (Büyük Usta) unvanına sahip olmak için 2. normu Çeşme'deki turnuvada elde etmeyi başaran Alparslan Işık, Norm Belgesini de aldı.

"Çeşme'de, kendi evimde başarılı olduğum için çok mutluyum"

Endüstri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi, 20 yaşındaki Alparslan Işık, 4-5 yaşlarındayken satranca başladığını belirtti.

"Satrancı babam öğretti. Daha sonra Çeşme Belediyespor Kulübü'nün satranç branşına katıldım. En büyük tutkum olan satrançta ilk unvanımı, 2017 yılında Sırbistan'da katıldığım bir turnuvada FIDE Master (FIDE Ustası) olarak aldım. 2022 yılında IM (Uluslararası Usta) unvanını aldım. Şimdi hedefim GM (Büyük Usta). GM olabilmem için 3 norm gerekiyor. Birisini daha önce almıştım. 9. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda 2. normu almayı başardım. GM olmak için bir normum kaldı. Çeşme'de, kendi evimde başarılı olduğum için çok mutluyum"

Başarılı satranç sporcusu Alparslan Işık:

"Tüm çocuklara ve gençlere satranç öğrenmelerini ve oynamalarını tavsiye ederim. Derslerindeki başarıya satrancın önemli katkısı oluyor. Satranç, sabır ve disiplin gerektiriyor. Satranç ile profesyonel olarak ilgilenmeseler de ilgi alanları içinde yer almalı."