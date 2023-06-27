Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.06.2023 13:35

"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi başlıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi 28 Haziran Çarşamba günü Tayland'da başlayacak.

"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi başlıyor

"Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını 28 Haziran Çarşamba günü Japonya ile yapacak.

Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Milli takımın üçüncü hafta maç programı şöyle (TSİ):

28 Haziran:

13.00 Japonya-Türkiye

29 Haziran:

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

09.00 Hırvatistan-Türkiye

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Türkiye Voleybol Federasyonu Voleybol
Sıradaki Haber
Çeşmeli satranç sporcusu turnuvada yıldızlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz
14:17
AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor
14:12
Kontrolden çıkan bot, tekneye çarparak durdu
13:59
Antalya'ya tatilci akını: 2 kilometre araç kuyruğu oluştu
13:48
Deniz yatağında uyuyakaldı, 7 kilometre sürüklendi
13:44
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
"Burası İstanbul'un ortasında bir yayla"
FOTO FOKUS
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ