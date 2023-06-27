Parçalı Bulutlu 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.06.2023 16:19

Sualtı ragbisinde 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları tamamlandı

Sualtı ragbisinde İzmir'de gerçekleştirilen 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları sona erdi.

Sualtı ragbisinde 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları tamamlandı

Havuz İzmir'in ev sahipliğinde 21 yaş altında 9 erkek ve 7 kız, 15 yaş altında ise 8 erkek ile 5 kız ekibinin katıldığı organizasyonda, 350 sporcu mücadele etti.

Şampiyonlarda dereceye giren takımlar şöyle:

15 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. İzmir Büyükşehir Belediyespor.

15 yaş altı erkekler: 1. Ege Üniversitesi, 2. Ege Sualtı Ragbisi, 3. Ege Sualtı Sporları.

21 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. Ege Üniversitesi.

21 yaş altı erkekler: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. Ege Sualtı Ragbisi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Isparta'da amatör maçta hakem 11 kırmızı kartla karşılaşmayı iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu şehirler külleri üzerinden yükselecek
17:00
İtalya'da futbolcuların forma numarası olarak "88"i alması yasaklandı
16:42
Ali Erbaş: Bayram günlerini hakkıyla değerlendirmeye çalışalım
16:40
Bakan Işıkhan, Mardin'de işçilerle bir araya geldi
16:18
Kırklareli Valisi Ekici, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri kabul etti
16:15
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Çanakkale Valiliği'ne ziyaret
Hacı adayları Arafat'ta
Hacı adayları Arafat'ta
FOTO FOKUS
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ