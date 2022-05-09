Türkiye Tekvando Milli Takımı ve Para Tekvando Milli Takımı, 19-22 Mayıs tarihleri arasında İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Para Tekvando Şampiyonası hazırlıklarına Konya'da devam ediyor.

Milli takım çalışmalarını takip eden Şahin, şampiyonaya kısa bir süre kaldığını ve her zaman olduğu gibi çok iddialı hazırlandıklarını belirtti.

Şahin, Avrupa'dan 54 ülkenin yarışacağı bu şampiyonaya Para Tekvando Milli Takımı'nın 10. kez katıldığını vurguladı.

"Para tekvando branşında 5 kadın, 5 erkek sporcuyla, Tekvando Milli Takımı'ndan ise 8 kadın ve 8 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye, geçmiş Avrupa şampiyonalarında büyük başarılara imza atmıştır. İki yılda bir düzenlenen bu Avrupa şampiyonalarında sporcularımız zaman zaman ilk 1'de, 2'de ve 3'te yer almıştır. Bu sefer de büyük bir başarıya ulaşarak özellikle hem para tekvandoda hem de tekvandoda ilk sıralarda yer alacaktır. Sporcularımızla en iyi temsili yaparak İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmeyi hedefliyoruz."

Şahin, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nın ardından çalışmalara ara vermeden başladıklarını, bu yüzden de sporcuların Avrupa Şampiyonası'ndan çok iyi puanlarla döneceğine inandıklarını söyledi.

"Başarının kalıcı olması için çalışıyoruz"

Şahin, Türkiye'de tekvando sporunu 600 bine yakın gencin yaptığını aktardı.

"Hedefimiz, hem para tekvando hem de tekvandoda başarımızı yükselterek ülkemizin tekvando alanındaki başarısını daim kılmaktır. Umutluyuz, ümitliyiz çünkü gerçekten çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. 2019, 2020 ve 2021'de olduğu gibi 2022'ye de başlangıcımız çok iyi oldu. Ocak ayından beri yapılan uluslararası bütün turnuvalarda sporcularımız çok güzel başarılar elde etti. Şimdi bu Avrupa Şampiyonası ve sonrasındaki Grand prix organizasyonlarında iyi puanlar hedefliyoruz. Dünyada olimpiyatlara en iyi katılım sağlayan ülkelerden birisiyiz. Yaptığımız çalışmalar meyvesini veriyor. Şu an gelişmeler çok güzel. Bunun devamını sağlamak noktasında bu sene hem totalde madalya sayısında hem de genel başarıda zirveyi hesaplıyoruz."

"Dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışıyoruz""

Şahin, tekvando branşında dünya genelinde birçok ülkenin yarıştığını anlattı.

"Dünyanın en güçlü ülkeleriyle yarışıyoruz. Biz dünyada ilk 5 içinde, Avrupa'da 1'inci, 2'nci ya da 3'üncü sıralarda takım olarak kalmayı hedefliyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarda oraya doğru gidiyoruz. Başarımız çok iyi gidiyor. Yeni katılan sporcularımızla her sıklette sadece bir kişiyle değil 2-3 kişiyle zirveyi zorluyoruz. Bu da bizi umutlandırıyor."

"Tüm sporcularımız madalyaya çok yakın"

Şahin, asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğuna dikkat çekti.

"Paris'te düzenlenecek olimpiyatlarda neredeyse tüm sporcularımız madalyaya çok yakındır. Zaten oraya katılacak sporcularımızın hepsi dünyada ilk 5'in içinde yer alıyor. O yüzden dünyanın en iyilerinin yarıştığı olimpiyatlarda sporcularımız hangi dereceyi alırsa alsın bizim için en iyilerdir. 2021'deki olimpiyatlara biz 5 kişi ile katıldık ve 2 madalya aldık. Bu yüzde 50'ye yakın başarı demektir. Sporda sürpriz gelişmeler de olabiliyor. Ama sakatlıklarımız olmasa bizim oraya katılacak sporcu sayımız 5-6 olabilir. Hepsi madalyaya yakındır. Zirveyi de görebilirler ilk 3'te de yer alabilirler. Hepsi çok kıymetli sporcular. Çünkü orada yer alabilmek aylarca başarılı olduktan sonra o kapasiteyi gösteren insan demektir. Onun için hepsinden madalya konusunda umudumuz tamdır."

Türkiye'de tekvandoyu sadece sportif başarı için yapmadıklarını ifade eden Şahin, ülke gençliğinin spora katılımını, sağlıklı ve iyi birer vatandaş olmalarını da amaçladıklarını dile getirdi.