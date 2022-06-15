İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki kura çekimi yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

İlk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, eşleşmede ilk maça deplasmanda çıkacak.

Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 6 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Konyaspor ve Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig üçüncüsü Konyaspor ve dördüncüsü Medipol Başakşehir'in de bu turdaki rakipleri belli oldu.

Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile, Konyaspor da Balarus ekibi BATE Borisov'la eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nun ilk karşılaşmaları 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.