Türk atletizminin ilklere imza atan sporcusu Tuğba Danışmaz

Cumhuriyetin 100 yılında atletizmde mücadele verdiği üç adım atlama branşında ilklere adını yazdıran Tuğba Danışmaz, yeni başarılar için çalışmalarını antrenörü Cahit Yüksel gözetiminde sürdürüyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na odaklanan Tuğba, organizasyonda madalya kürsüsünde yer almayı hedefliyor.

Tuğba Danışmaz, altın madalya elde ettiği Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından mücadele ettiği Paavo Nurmi Oyunları, 3. Avrupa Oyunları, Balkan Atletizm Şampiyonası ve Dünya Üniversite Yaz Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sonrası verdikleri aranın son bulduğunu ve çalışmalara yeniden başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını anlatan Tuğba, antrenmanlarında planlı ve programlı hareket ettiklerini aktardı.

Milli atlet Tuğba, 2024 yılı için ilk olarak 7-12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek Avrupa Atletizm Şampiyonası için hedef koyduklarını belirterek, buradaki şampiyonada altın madalya hedeflediğini dile getirdi.

Olimpiyatlarda ilk hedef finallere kalmak

Tuğba, en büyük hedefini Paris Olimpiyat Oyunları için belirlediğini vurguladı.

"Bir önceki olimpiyatlara sıralamam nedeniyle gidememiştim. İlk 32 gidebiliyordu, ben 33'üncü sıraya düşmüştüm. Şu anda üst sıralardayım ama hedefim barajı geçerek olimpiyatlara gitmek. Önceliğimiz her zaman final yarışmak, sonrasında inşallah kürsünün basamaklarından birinde kendimizi görmek. Bu biraz sabır işi. Keşke her şey hemen olabilse. Mesela 16. yılımda Avrupa şampiyonu oldum. Kalbimden geçen; olimpiyatlarda Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edip, ülkeme madalyayla dönmek. Bizde zor geçen seçmeler oluyor çünkü herkes finale kalabilmek için büyük bir savaş veriyor. Finale kaldığında en büyük madalya adayı sen oluyorsun. O yüzden önceliğim olimpiyatlarda finale kalmak."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Antrenör Cahit Yüksel: Ne hedef koyduysak hepsini başarabildik

Atletizm Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel de yeni sezonun tüm planlarını olimpiyatlara göre yaptıklarını ifade etti. Yüksel, önlerinde ilk olarak Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın olduğunu hatırlattı.

"Avrupa Şampiyonası'nda unvanı koruma düşüncemiz var. Daha sonra herkesin yarışmak istediği ve hayali olan Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmek istiyoruz. Bu iki yarışmada ülkemizi bize yakışan şekilde temsil edebilmeyi hedefliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kürsü hedefimiz var. Arkasından da olimpiyatlarda öncelikle finale çıkmayı hedefliyoruz. Olimpiyatlar bambaşka bir yer. Biz hep üzerine koyarak gidiyoruz. Tuğba ile 6 senedir çalışıyoruz. Daha alınacak çok yolumuz var. Bundan sonra daha organize, kurumsal ve bilimsel olarak yol alabileceğimizi düşünüyoruz. Başkalarının yaptığını yapabileceğimizi düşünüyorum. Neden olmasın? Yeter ki antrenmanlarımızı düzgün yapalım, planımızı ve hedefimizi düzgün tutalım. Tuğba bunları başarabilecek kapasitede bir sporcu. Ne hedef koyduysak hepsini başarabildik. Bu da Tuğba'nın iyi bir sporcu, yetenekli olduğunu ortaya koyuyor."