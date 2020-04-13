Haber Giriş: Kaynak: AA
Tüm bisiklet yarışları ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar bütün yarışların koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet takviminde yer alan bütün yarışların yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında bu kararının alındığı belirtilerek, "6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Ertelenen yarışlar için yeni takvimin ise ilerleyen dönemde duyurulacağı kaydedildi.
Etiketler: bisiklet yarışları türkiye bisiklet federasyonuSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:51
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