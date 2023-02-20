Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle afetzedelere destek olmak amacıyla UEFA Konferans Ligi play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçında basın mensupları müsabakayı bilet alıp, bağış yaparak takip etti.

Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, mücadeleyi takip eden basın mensuplarından topladığı 41 bin 900 TL'yi deprem felaketinde enkazdan sol el bileğinin kesilmesi sonucu çkan ve annesini kaybeden Akın Bodur'a bağışladı.

"TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor- Basel maçını izleyen basın mensuplarından topladığı 41 bin 900 lirayı enkazdan kendi sol el bileğini keserek çıkan ve bu depremde annesini kaybeden İskenderunlu üyemiz Akın Bodur'a bağışlamıştır. TSYD Genel Merkezi, bu kampanyaya yoğun ilgi gösteren Trabzonlu meslektaşlarımıza, ayrıca bağışta bulunan TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna şükranlarını sunar. Biz spor yazarları iyi günde de kötü günde de birlikteyiz. Ne demiştik? Biz büyük bir aileyiz..."

