Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ronaldo Kwateh. Son olarak Madura United FC forması giyen Endonezyalı futbolcu Ronaldo Kwateh ile sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Genç oyuncu 25 Şubat-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Asya Kupası Oyunları'na katılacak Endonezya 20 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer aldı.