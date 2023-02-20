Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrumspor Ronaldo'yu transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, forvet oyuncusu Ronaldo Kwateh'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ronaldo Kwateh. Son olarak Madura United FC forması giyen Endonezyalı futbolcu Ronaldo Kwateh ile sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.
Genç oyuncu 25 Şubat-19 Mart tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Asya Kupası Oyunları'na katılacak Endonezya 20 Yaş Altı Milli Takımı kadrosunda yer aldı.
Oyuncumuz Ronaldo Kwateh 25 Şubat - 19 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan U20 Asya Kupası oyunları için Endonezya U20 Milli Takım kadrosu ile turnuvaya katılacaktır.— Bodrumspor (@Bodrumspor_AS) February 20, 2023
Ronaldo Kwateh’e formamız ve Milli takım forması altında başarılar dileriz.#Bodrumspor
Etiketler: Transfer Haberleri
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