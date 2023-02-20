Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor Basel maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 23 Şubat Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı idmanla Basel maçının hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: Avrupa Kupaları Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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