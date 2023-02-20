Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, 21-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 45 ay-yıldızlı eskrimci kürsü mücadelesi verecek.

Ankara (kılıç kampı), Antalya (epe kampı) ve Muğla'da (flöre kampı) farklı kategorilerde düzenlenen kamplarla hazırlıklarını tamamlayan milliler, hem bireysel hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde geçen yıl düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Türkiye, ikişer gümüş ve bronz madalya kazanmıştı. Yıldız kadınlar flöre takımı ve genç kadınlar kılıçta Nisanur Erbil gümüş, yıldız kadınlar flörede Alisa İsbir ve yıldız erkekler kılıçta Tolga Aslan bronz madalya almıştı.