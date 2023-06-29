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Spor
AA-DHA 29.06.2023 01:48

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic İstanbul'da

Trabzonspor, Mislav Orsic’in transferi için kulübü Southampton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic İstanbul'da

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu kanat oyuncusu Mislav Orsic ve kulübü Southampton ile prensip anlaşmasına vardı. 

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Hırvat oyuncu, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Hırvat oyuncu yarın akşam ise Trabzon’a gelerek Cuma günü takıma katılacak. Bordo mavililer, Southampton ile 2 yıllık sözleşmesi daha bulunan futbolcu için 2 milyon euro civarında bonservis ödeyecek.

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