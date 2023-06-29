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Spor
DHA 29.06.2023 01:26

Avrupa Oyunları'nda 6 milli boksör yarı finalde

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda mücadele eden 9 milli boksörden 6'sı adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Avrupa Oyunları'nda 6 milli boksör yarı finalde

Avrupa Oyunları'nda boksta çeyrek final karşılamaları sona erdi. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Gizem Sözer, Hatice Akbaş, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir adını yarı finale yazdırdı. Kadınlar 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş, İtalyan rakibi Sirine Charrabi'yi mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Akbaş, bu başarısıyla 2024 yılında Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarına da kota aldı.

Erkekler 71 kiloda mücadele eden Tuğrulhan Erdemir de adını yarı finale yazdıran başka bir milli sporcu oldu. Çeyrek finalde Alman Magomed Elim Su Schachidov ile karşı karşıya gelen Tuğrulhan Erdemir, rakibini mağlup etti ve yarı finale yükselen taraf oldu. Tuğrulhan da yarı finale yükselmesiyle birlikte 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı.

Öte yandan kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Gizem Sözer ve Hatice Akbaş, erkeklerde ise Tuğrulhan Erdemir ile Samet Gümüş yarı finale yükselen milli sporcular oldu. Kadınlar 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Büşra Işıldır çeyrek finalde elendi.

Hazal Burun'dan bronz madalya

Milli sporcu Hazal Burun, okçuluk branşında Bronz madalya kazandı.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a mağlup olan Hazal Burun, bronz madalya karşılaşmasında Danimarkalı Tanja Gellenthien'el ile karşı karşıya geldi. Rakibini 146-139 mağlup eden Burun, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya, Türkiye'nin Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşındaki ilk madalyası oldu. 

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