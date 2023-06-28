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Spor
AA 28.06.2023 23:03

Arsenal, Havertz'i kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Alman golcü Kai Havertz'i transfer etti.

Arsenal, Havertz'i kadrosuna kattı
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamada, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun uzun süreli sözleşme imzaladığı kaydedildi.

2020'de Bayer Leverkusen'den Chelsea'ye transfer olan Havertz, tüm kulvarlarda çıktığı 139 maçta 32 gol attı. Alman forvet, iki yıl önce Manchester City'ye attığı golle takımının UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmasını sağlamıştı.

Bu yaz ilk transferini gerçekleştiren Arsenal'ın kasasından yeni golcüsü için 65 milyon sterlin çıktı.

29 numaralı formayı giyecek Havertz, yaptığı açıklamada, "Bu büyük kulübe katılmak ve Arsenal ailesinin bir parçası olmak benim için çok heyecan verici. Arsenal'ın çok büyük bir tarihi var ve umarım birlikte çok şey başarabiliriz." ifadelerini kullandı. 

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