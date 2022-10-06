Trabzonspor'un rakibi Monaco
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşıyor.
II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayan karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetiyor.
Trabzonspor'da Maxi Gomez 11. dakikada kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor.
Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.
Stat: II. Louis
Hakemler: Giorgi Kruashvili, Levan Varamishvili, Zaza Pipia (Gürcistan)
Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashili, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez.
- 19:57
- 19:28
- 19:37
- 19:15
- 19:12