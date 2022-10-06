Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 1-1 berabere kaldığı maçta ağları sarstı.

Devler Ligi’nde 127. kez rakip fileleri havalandıran Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi’nde 40 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Lionel Messi, bu sezon ortaya koyduğu futbol ve skora olan katkısıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 13 resmi maça çıkan yıldız oyuncu takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.