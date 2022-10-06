Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 19:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı
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Beşiktaş, Salih Uçan'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 8 Ekim Cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı ekip, ağrı hisseden 28 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.
Salih, Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Etiketler: Beşiktaş
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