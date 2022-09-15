Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak.

Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubun diğer maçında ise Monaco, Ferencvaros'u konuk edecek.

Hedef bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermek.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Abdullah Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez.

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Sanogo, Kangwa, Srnic, Bukari, Pesic.