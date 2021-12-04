Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor.

26. dakikada Anthony Nwakaeme Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan Trabzonspor, bu avantajını sürdürmek istiyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligde 20 puan ve averajla 9'uncu sırada bulunan Adana Demirspo, 36 puanlı lider bordo-mavililer karşısında galibiyet arayacak.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Rekor maçı

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 26 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesi Djaniny ve Trondsen'in sakatlıkları bulunuyor. Bu oyuncuların durumu son çalışmanın ardından netleşecek.