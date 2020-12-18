İstişare toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada göre, Trabzonspor'un, Türk futbolunda bugüne kadar sayısız başarılara imza atığı, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

"Bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır"

Ekonomik sıkıntıya düşen kulübün, borcunu yeniden yapılandırdığı ve ligde geçen sezonu ikinci sırada tamamladığı ve Türkiye Kupası'nı kazandığı hatırlatıldı.

"Karadeniz Fırtınası, tarihine bakıldığında her sezona başarı parolasıyla başladığı gibi 2020-2021 sezonuna da aynı şekilde başlamıştı. Ancak ligde oynadığı 12 maçta 14 puan toplamış, kupada da elenmiş bir takım görüntüsü vermesi başta yönetim kurulu ve taraftarlarımız olmak üzere hepimizi üzmüştür. Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek, bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır."

Atatürk’ün sözünün statlara yerleştirilmesi önerisi

Trabzonspor Koleji ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadesinin statlara yeniden yerleştirilmesi önerisinde de bulunuldu.

"Trabzonspor’un yapısına uygun, Sayın Özkan Sümer’in (10 Mayıs 1996’da Faruk Özak, 2000-2002’de ise Özkan Sümer, revize edip tekrar plan ve projelendirmiş) yıllar önce önerdiği Trabzonspor Koleji konusunda da yeniden yapılan çalışmalar, yönetim kurulunun takdirine sunulup konunun geliştirilmesi yönünde değerlendirme yapılması bordo-mavili camianın menfaatine olacaktır. Ayrıca Divan Kurulu’nun önerisi şeklinde Cumhurbaşkanlığı ve Futbol Federasyonu Başkanlığı’na sunulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim’ şeklindeki veciz ifadesinin tüm statlara yeniden yerleştirilmesinin futbola yeni bir soluk getireceği görüşündeyiz."

Toplantıya Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, İstişare Kurulu Başkan Vekili Erol Tuna, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Gençosmanoğlu, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ile Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun işirak etti.