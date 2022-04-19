Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

İkinci kez Türkiye Kupası'nı kazanma parolasıyla yola çıkan Yukatel Kayserispor, zorlu Trabzon deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönmek istiyor.

Yarı final yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda başlayan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor, Altaş Denizlispor ve Fraport-TAV Antalyaspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Kupaya 3. tur maçıyla başlayan Yukatel Kayserispor, Hopaspor, Iğdır Futbol Kulübü, 68 Aksaray Belediyespor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı saf dışı bırakmıştı

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İlker Takpak

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Jean Kouasi, Andreas Cornelius.

Yukatel Kayserispor: Silviu Lung, Onur Bulut, Majid Hosseini, Mert Çetin, Lionel Carole, Joseph Attamah, Emrah Başsan, Andrea Bertolacci,Gustavo Campanharo, Mario Gavranovic, Mame Thiam.