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Trabzonspor'un hazırlık maçı takvimi açıklandı
Trabzonspor'un Süper Lig 2020 - 2021 sezonu öncesi oynayacağı hazırlık maçı takvimi belli oldu.
Buna göre Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor ile oynayacak.
İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Kazım Karabekir Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Trabzonspor hazırlık maçıSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 11:50
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