25 Ağustos Salı günü Selanik Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Doveri tarafından yönetilecek.

Şampiyonlar Ligi yolu oldukça zorlu

Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8. kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi.

Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda.

Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.

Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı.

Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı.

Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.

Santrfor, sağ bek ve hücum transferleri yetişmedi

Burak Yılmaz'ın Lille'e, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Elneny'nin de Arsenal'e geri dönmesiyle önemli ölçüde kan kaybeden Beşiktaş, şu ana kadar 4 transfer yaparak kadroyu genişletmeye çalıştı.

Defansa Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan, orta sahaya da Kayserispor'dan Mensah'ı transfer eden siyah beyazlılar, gelecek vaat eden futbolcu olarak da Altınordu'dan Atakan'ı renklerine dahil etti.

Ancak Atakan ile yapılan anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemiş olmasından dolayı Beşiktaş UEFA listesine sadece 3 yeni transfer yazabildi.

Bu 3 futbolcunun yanı sıra, geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Cyle Larin, Hasic ve Oğuzhan da listeye dahil edildi.

Sergen Yalçın'ın tercihi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın PAOK karşısına çıkartacağı kadro merakla bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın yeni transferlerin 3'ünü de sahaya sürmesi beklenirken, Burak'ın ayrılmasından sonra santrfor transferinin yetişmemesi üzerine Cyle Larin'in onbirde başlama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Henüz sağ bek transferi de yapmayan siyah beyazlı takımda, defansın sağında Lens, stoper ikisilinde Vida-Welinton ve sol bekte N'Sakala yer alacak.

Orta sahada Atiba-Necip-Mensah üçlüsünün oynaması beklenirken, hücumun sağ kanadında Boyd, sol kanadında da N'Koudou ve santrforda da Larin'in sahaya çıkması beklenen kadro tercihi.

Beşiktaş'ın PAOK karşısındaki tahmini onbiri: Ersin-Lens-Vida-Welinton-N'Sakala-Atiba-Necip-Boyd-Mensah-N'Koudou-Larin şeklinde.

Kamp kadrosu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı.

PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın."