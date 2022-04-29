Trabzon'da yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Sabah saatlerinde sadece İzmir’den gelen özel bir havayolu şirketine ait uçağın inişine izin verildi. Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferi yapılacak.

Trabzonspor’un, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek ve şampiyonluk havasını yaşamak için yurdun değişik şehirleri ile Avrupa'dan Trabzon’a çok sayıda uçak seferi konuldu.

Ancak bu uçakların büyük bölümü dün geceden bu yana yaşanan yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.

Antalyaspor 17.00'de Trabzon'a uçacak

Trabzonspor'un rakibi Antalyaspor ise saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 17.00'de özel uçakla mücadelenin oynanacağı Trabzon'a uçacak.

Trabzon'a gelebilenler kendilerini şanslı hissediyor

Sabah saatlerinde İzmir’den gelen özel bir havayoluna ait uçak dışında Trabzon Havalimanı'na başka bir uçak inemezken, İzmir aktarmalı Belçika’dan gelen Mustafa Özdemir, Trabzon'a maçı izlemeye geldiğini söyledi.

Şampiyonluk kutulaması için Belçika’dan geldiğini belirten bir başka gurbetçi Burak Kürkan ise, "Belçika’dan geliyorum ben de maç için geldim. İnşallah şampiyonluğu kutlayıp geri döneceğiz. Bilet bulmak biraz zor oldu ama sonunda bulduk. Maçları her hafta izliyorum. Trabzon’a en son 2019 yılında Fenerbahçe maçına gelmiştim. Şu an kıpır kıpırım. Bu duygu inanılmaz bir şey. Yarını heyecanla bekliyorum." diye konuştu.