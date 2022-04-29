Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Spor Toto 1. Lig

1 Mayıs Pazar:

16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

16.00 Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)

16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Tarsus İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928 (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Ankara Demirspor-Eskişehirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Nazilli Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Pendikspor-Pazarspor (Pendik)

15.00 Akhisar Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spor Toto Akhisar)

Kırmızı Grup

30 Nisan Cumartesi:

20.30 Sakaryaspor-Kahramanmaraşspor (Yeni Sakarya Atatürk)

1 Mayıs Pazar:

15.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül-Seyircisiz)

15.00 Ergene Velimeşespor-Sivas Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Diyarbekirspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Diyarbakır)

15.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer (Zafer)

15.00 Adıyaman FK-Çorum FK (Adıyaman Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Bodrumspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

15.00 İnegölspor-Silahtaroğlu Vanspor FK (İnegöl İlçe)

15.00 1461 Trabzon FK-Somaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Ankaraspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

TFF 3. Lig

1. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Bursa Yıldırımspor-Elazığspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Sancaktepe FK (Polatlı İlçe)

15.00 Karaman FK-Formül Erbaaspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Osmaniyespor FK-1954 Kelkit Belediyespor (7 Ocak)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Batman Petrolspor (Dumlupınar)

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Hendekspor (Bolluca)

15.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)

15.00 Bergama Belediyespor-Kahta 02 (Bergama 14 Eylül)

15.00 Artvin Hopaspor-Criptoswaps Çatalcaspor (Hopa İlçe)

2. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Çarşambaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çarşamba Şehir)

15.00 Yomraspor-Bitexen Düzcespor (Of İlçe)

15.00 Kalecik FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çubuk)

15.00 52 Orduspor FK-Darıca Gençlerbirliği (Yeni Ordu)

15.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (İskenderun 5 Temmuz)

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kuşadasıspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Bayrampaşaspor-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hacettepe (Iğdır Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Kızılcabölükspor (Siirt Atatürk)

3. Grup

1 Mayıs Pazar:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Modafen-Esenler Erokspor (Alemdağ)

15.00 Fethiyespor-Criptoswaps Edirnespor (Fethiye İlçe)

15.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967 (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ceyhanspor-Kardemir Karabükspor (Ceyhan İlçe)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Mardin 1969 (Faruk Çelik)

15.00 Çankaya FK-İçel İdmanyurdu (Yenimahalle Hasan Doğan)

15.00 Ağrıspor 1970-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu

30 Nisan Cumartesi:

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor (Osmanlı)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Vodafone (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)

12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

12.00 Fenerbahçe-Kireçburnu (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Altay-Kocaeli (Bağyurdu)

B Grubu

30 Nisan Cumartesi:

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor (Muharrem Gülergin Suni Çim)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Trabzonspor (Yeşilova Kemal Aktaş)

12.00 Dudullu-Çaykur Rizespor (Dudullu)

12.00 Hakkarigücü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri (4 Eylül Spor Vadisi)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor (Vefa)