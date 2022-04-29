BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya gelen Kazancı ve Ismael, sohbet toplantısında bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktardı.

"15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız"

Kazancı, transfer planlaması konusunda soruları yanıtladı.

"15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız. 2-2,5 milyon euro bonservisler döndürülebilecek bonservislerdir. 30 milyon eurolar para verdik, 2 milyon da maaş verdik; böyle dünyalar olmayacak. Birin üzerinde de olabilir."

Kazancı, gelecek sezonun ilk transferi olarak Gedson Fernandes'i aldıklarını hatırlattı.

"Gedson'u aldık. Maaşa baktığımızda Türkiye standartlarında. Amacımız aşağılarda kalan maaşlarla almak. Oyuncuyu satabilmek için maaşları da o seviyede tutmak lazım. Gedson önemli bir yıldızdır, maaşları o seviyelerde. İllaki 2,5-3 milyon seviyelerinde bonservis paraları vermenize gerek yok. Tabii golcüde bir tık daha fazla verme durumunda kalacağız."

"Gidecekler aşağı yukarı belli"

Kazancı, gelecek sezon için transfer edecekleri oyunculara odaklandıklarına dikkat çekti.

"Gelecek sene alacağımız oyuncularla ilgili yoğun çalışmamız var. Gidecekler aşağı yukarı belli, sezon sonuna kadarki performanslar da belirleyici olacak. Kaliteli, potansiyeli tam yansıtmamış, çıkışta olan oyuncular var. Listemizdeki birkaç oyuncu bir milyonun altında oyuncular. Daha sıçrama yapmamış oyuncular. Ghezzal, Gedson çok büyük yıldız oyuncular. Adı geçen Sörloth, Aboubakar... Bu oyuncuları doğru zamanda almak gerekiyor. Bunların maaşları bir zamanlar bir milyonun altındaydı. Bu şekilde transfer yapmak istiyoruz, tam tepeye çıktığı zaman değil."

"Geniş bir oyuncu listemiz var"

Kazancı, geçen yılın eylül ayından beri transferde yoğun bir çalışma yaptıklarını anlattı.

"Geniş bir oyuncu listemiz var. Canlı izlediğimiz çok oyuncu var. Anlaşmaya yaklaştığımız oyuncular da var. 22-23 Haziran gibi toplanacağız. Transferleri o tarihe hazırlamak istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak. Fırsat transferleri de olabilir. Alacağımız 6-7 oyuncunun dördünü söylediğimiz tarihlere yetiştirmek istiyoruz."

Alexander Sörloth transferi

Kazancı, transferde Beşiktaş ile adı anılan Alexander Sörloth'a değindi.

"Sörloth'ta bir milyon olmayacağı aşikar" derken, bu transfere ihtimal verilmediği sözü üzerine, "Belli olmaz. Çok imkansız değil. Kolay değil ama niye olmasın?"

Kazancı, alacakları oyuncuların hedeflerinin olması gerektiğini kaydetti.

"Burayı bir hedef olarak görsün, başka hedefleri de olsun. 'Başarılı olayım, bir yerlere gideyim.' desin. Buradan Manchester United'a direkt giden oyuncular oldu, neden yenisi olmasın? İstediğimiz model o. Bu kafada olan oyuncular istiyoruz."

Atiba'nın durumu

Kazancı, kadroda yer alan Atiba Huthchinson'ın durumuna değindi.

"Atiba bir sene daha oynayacaktır. Dünya Kupası var. Durumu ne olur bilmiyorum, hocanın raporu gelecektir."

Gelen tranfer teklifleri

Kazancı, takımın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz için farklı kulüplerden transfer teklifleri olduğunu, Ersin Destanoğlu için bir teklifin gelmediğini söyledi.

Can Bozdoğan'ın bonservisi için görüşmeler

Kazancı, kadroda kiralık olarak oynayan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke 04 ile sık sık görüştüklerini vurguladı.

"Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için kulübüyle sık sık görüşüyoruz. Satın alma opsiyonu 1,8 milyon euro. Bunu bir milyonun altına çekmeye çalışıyoruz."

Ismael: Santrfor hassas bölge

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Valerien Ismael ise Beşiktaş'a gelen her oyuncunun en iyi performansı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Ismael, kendisinden önce transfer edilen Gedson'u beğendiğini belirtti.

"Çok katkısı olacak. Önceden de tanıdığım bir oyuncu. Santrfor hassas bir bölge. Sörloth çok kaliteli bir oyuncu."

Beşiktaş'ta oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili eleştirilere değinen Ismael, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu şekilde şampiyonluğa ulaştığını vurguladı.

Ismael, Spor Toto Süper Lig'deki hakem tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtladı.

"Adana Demirspor-Trabzonspor maçındaki penaltıyı garipsedim. VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltıyı garipsedim. Sezon ilerledikçe bu konuların da oturacağına inanıyorum."

Kenan Karaman'ın performansı

Ismael, performansı eleştirilen Kenan Karaman'a değindi.

"Kenan Karaman iyi futbolcu. Almanya'dan kendisini tanıyorum. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de bu oyuncuların performansını artırmak olacak."

Ismael, gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarını da Avusturya'da yapacaklarını sözlerine ekledi.