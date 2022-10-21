Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan "Kurtaran Eller" kampanyası
Trabzonspor, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden 41 madencinin ailelerine destek olmak için kampanya başlattı.
Bordo-mavili kulüp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bartın'da yaşanan maden faciasının ardından hayatını kaybeden 41 madenci ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.
Kalemizin kurtarıcısı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenlerini açık artırmaya çıkarıyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2022
İlk teklifi de Başkanımız Sn. Ahmet Ağaoğlu 100.000 TL ile başlatıyor.
Tüm Türkiye'yi Bartın'a destek olmaya çağırıyoruz.#KurtaranEller pic.twitter.com/Oo76l0txbY
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu Bartın Trabzon Trabzonspor
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