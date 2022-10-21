Robert Lewandowski İspanya’da başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Sezon başında Bayern Münih'ten, Barcelona'ya transfer olan tecrübeli forvet, La Liga'daki başarısıyla dikkat çekiyor.

Polonyalı santrfor, Barcelona'nın, Villarreal'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydederek önemli bir başarıya imza atı. 34 yaşındaki futbolcu, La Liga'daki 10. maçında gol sayısını 11'e yükseltti.

Lewandowski, Brezilyalı Ronaldo Nazario'dan bu yana İspanya ligindeki ilk 10 maçında 10 gol barajına ulaşan ilk futbolcu oldu. Tecrübeli golcü, 4 yıl daha Barcelona forması giyecek.