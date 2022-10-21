Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadınlar Süper Ligi yayın ihalesi süreci başladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadınlar Süper Ligi'nin yayın haklarıyla ilgili ihale sürecinin başladığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin düzenlenecek Kadınlar Süper Ligi müsabakaları yayın haklarının devri için teklif alma usulüyle ihale sürecini başlattı.
Yayın ihalesiyle ilgilenen firmalar şartnameyi TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edebilecek.
Firmalar şartnameyle ilgili tekliflerini, 4 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar TFF Mali İşler Direktörlüğü'ne iletebilecek. TFF Yönetim Kurulu tarafından teklifler değerlendirilerek ve ihale sonuçlandırılacak.
Etiketler: TFF
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