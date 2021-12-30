Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a ret
Eskişehirspor, transfer yasağının kalkması için muvafakatname istediği Trabzonspor'dan olumsuz yanıt aldı.
Erkan Zengin'in transfer sürecinden doğan 300 bin euroluk borcun baki kalması şartıyla imza isteyen kırmızı siyahlılar umduğunu bulamadı.
Trabzonspor tarafından, Eskişehirspor'a gönderilen yazıda talebin, yönetim kurulu tarafından olumlu karşılanmadığı belirtildi.
Etiketler: Trabzonspor Eskişehir
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