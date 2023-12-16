Hafif Sağanak Yağışlı 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.12.2023 15:00

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a önerdiği sözleşmelerin haricinde yeni bir sözleşme teklifi sunmadığını bildirdi.

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a, daha önce kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıkladığı ve kabul edilmediğini belirttiği iki farklı sözleşme teklifi sunmuştu.


ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Melikgazi Kayseri Basketbol ligde de çıkışını sürdürmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:15
İzmir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
15:17
Trabzon'da 112 ressamın eserleri sergileniyor
14:57
BM: Bombardıman altında Gazze'ye yardım ulaştırmak mümkün değil
14:53
Reklam ve medya yatırımları milli gelirin yüzde 6,34'üne katkı sağladı
14:53
İDO seferlerinin bazıları iptal edildi
14:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
Kars'taki Lavaş Gölü kısmen dondu
FOTO FOKUS
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ