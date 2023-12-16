İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ile yönetim kurulunu tebrik etti.

"Hasan Arat ve Serdal Adalı'ya seçim sürecinde birbirlerine karşı saygılı yaklaşımları dolayısıyla teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana borcun nasıl ödeneceğini anlatıyoruz. Artık bu borcu parayla değil bilgili ve donanımlı insanlarla ödeyebilirsiniz. Yeni yönetimde çok değerli arkadaşlarımız var. Futbolun efsanelerini de bu işe dahil ederek ikinci bir doğru adım atıldı. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba kardeşimizin bu işin içinde olması bana güven veriyor. Yönetimi baskı altına almak istemem ama teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da 1,5 yıl görevinde kalmasını tavsiye ediyorum."

Yamantürk, son 7 yılda 5 kez seçim yaptıklarını hatırlattı.

"Her seçim zamanından önce oluyor. Buna çözüm bulmamız lazım. Umuyorum ki bu yönetim süresini tamamlayacak."

Hasan Arat: Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur

Başkan Hasan Arat, divan kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Arat, bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı futbolu takımını ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

"Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."

Hasan Arat, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakada altyapıdan genç oyuncuların forma giymesi dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

"Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emrecan Terzi, Emirhan Delibaş, Aytuğ Kömeç. Bu oyunculara emek veren kulüp çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Altyapı politikalarımıza büyük imkanlarla devam edeceğiz."

[Fotoğraf: İHA] [Fotoğraf: İHA]

"Bu futbol sistemi Türkiye'ye yakışmıyor"

Başkan Arat, Türkiye'deki mevcut futbol sistemine eleştiride bulundu.

"Bu futbol sistemi Türkiye'ye ve Türk milletinin hayallerine yakışmıyor. Liyakate dayalı değişimler yapılmalı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kaygıyla izledik. 'Geçmiş olsun' dileklerini ilettik. Josef de Souza, 4 Eylül 2022'de arkadaşını korurken ceza almıştı. Onun o zaman yaptığı uyarılar bugün gerçek oldu."

"Beşiktaş, kendi kültürüne ve felsefesine dönecek"

Hasan Arat, Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından bakım ve onarım sürecine girdiğini kaydetti.

Hasan Arat: Biz devir teslim yapılmadan kulübü devraldık. pic.twitter.com/Qkv8h8TybI — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2023

Arat, tarihi bir kongreyi geride bıraktıklarını aktardı.

"El birliğiyle Beşiktaş'ı her alanda olması gereken seviyeye taşıyacağız. Kulüp personeline ve en üst düzeydeki yöneticilere, tüm kontratları denetim kuruluna teslim etmelerini söyledik. Şeffaf olacağız. Ne varsa her şey denetim kuruluna teslim edilecek. Ayağa kalkmasını gayet iyi biliriz. Moralinizi bozmayın. Umudunuzu yitirmeyin. Hep birlikte büyüyeceğiz. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar arzu edilen hedeflere ulaştıracaktır."

Başkan Arat, eski yönetim kuruluyla devir teslim yapamadıklarını belirtti.

"Bu, iyi bir şey değil. Burası kişilere bağlı değil. Göreve gelirsiniz, görevden gidersiniz. Sakın kimse böyle bir şey yapmasın. Bu tip yıkımlar bir günde toparlanamaz. Bunu biliyoruz. Önümüzde toparlanma dönemi olacak. Ardından iyileştirme ve geliştirme dönemi olacak. Beşiktaş, kendi kültürüne ve felsefesine dönecek."

Hasan Arat: Beşiktaş hem sahada hem yönetimde kendi felsefesine dönecek. pic.twitter.com/GB0qNQ3325 — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2023

23 Aralık Cumartesi günü tüm Beşiktaşlılar ile Anıtkabir'e gideceklerini vurgulayan Hasan Arat, "Bu önemli güne Beşiktaş gönüllüsü herkes gelsin ve katılsın. Ayrıca Cumhuriyet'in 100. yılına özel formayı da hazırlayacağız ve bir an önce sizlere sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak"

Arat, göreve geldikten sonra ekonomik sıkıntıları çözebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktardı.

"Üç ay yüzde 24 oranında borç artmıştır. Önümüzde acı reçete var. Hepimiz birlik olalım. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Beşiktaş'ın 2024'te özlenen çizgiye dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Hasan Arat: Ara transferde futbol takımımıza gerekli takviyelerin yapılması için tüm planlama çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/Rn9xWXOGOn — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2023

Hasan Arat, Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuna ilişkin konuştu.

"Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı araştırıyoruz."

Tüzük değişikliği

Başkan Arat, tüzük değişikliğine ihtiyaçlarının olduğunu savundu.

"Futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kurulu alamıyordu. Talimat verdik. Bütün bilgiler verilecek. Size ulaştırılacak. Denetim kuruluna güveniyoruz. Tüzüğümüzün çok ciddi noktalarda incelenmesi ve değişmesi lazım. Menajerlere ödenen paraları ve cezaları bilseniz kahrolursunuz. 15 bine yakın yeni üye yapılmış. Durum vahim. Kimlerin referansıyla geldiler? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bize ait olmayan herkes gidecek."

Hasan Arat: Sıkıntı ortada borç 3 ayda yüzde 24 arttı. Önümüzde acı reçete var. pic.twitter.com/Cp7HW0PBVY — TRT Spor (@trtspor) December 16, 2023

Son olarak siyah-beyazlı basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini kaydeden Hasan Arat, "2024 Ocak'ta THY Avrupa Ligi'ne wild card almak için toplantıya gideceğiz. Seneye de yolumuz açık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Arat'ın konuşmasının ardından siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı son buldu.