Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan açıklaması
Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Altay maçında sakatlanan oyunculardan Serkan Asan ameliyat edildi. Abdülkadir Ömür ise sol arka adalesinden sakatlandı.
Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
"Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün ise çekilen MR’ında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Serkan Asan ve Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 18, 2022
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Etiketler: Trabzonspor Abdülkadir Ömür
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