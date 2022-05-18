Trabzonspor Kulübü Abdulkadir Ömür ve Serkan Asan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Hafta sonu oynadığımız Altay karşılaşmasında sol diz dış menisküsünde yırtık oluşan Serkan Asan bugün başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Menisküsü tamir edilen futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanmaktadır. Aynı karşılaşmada sol arka adalesinden sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün ise çekilen MR’ında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."