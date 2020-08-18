Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımın gruplar halinde kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu ve futbolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarının bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanla devam edeceği kaydedildi.