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Spor
TRT SPOR 20.11.2023 15:20

Trabzonspor'da Nicolas Pepe heyecanlandırıyor

Trabzonspor'da Nicolas Pepe'nin artan performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı mutlu ediyor.

Trabzonspor'da Nicolas Pepe heyecanlandırıyor
[Fotograf: AA]

Trabzonspor'un yıldız ismi Nicolas Pepe, teknik heyeti sevindiriyor. Hazır olmadığı için uzun süre formasından uzak kalan Fildişi Sahilli oyuncu, Corendon Alanyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçlarında oyuna sonradan girmişti.

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarına ise 11'de başlayan Pepe, aldığı süre ve performansı ile Abdullah Avcı'nın elini güçlendirdi.

Fildişi Sahilli oyuncu, milli maçlar için liglere verilen arada da takımla çalıştı ve antrenman temposuyla dikkat çekti.

28 yaşındaki yıldız, ilerleyen süreçte bordo mavililerin zaman zaman sorun yaşadığı hücum aksiyonlarında başrol üstlenecek gibi görünüyor.

Onuralp Çevikkan Real Madrid'in gündeminde

Bu arada Trabzonspor'un genç file bekçisi Onuralp Çevikkan ile ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Defensa Central'de, Real Madrid'in 17 yaşındaki kaleciyle ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberde İspanyol devinin oyuncu izleme komitesi şefi Juni Calafat'ın Onuralp'i izlediği ve olumlu raporunu yönetime ilettiği belirtildi.

Onuralp Çevikkan'ın adı daha önce Bayern Münih ve Hoffenheim gibi kulüplerle de anılmıştı.

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