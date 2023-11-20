Beşiktaş'ı yoğun fikstür bekliyor

Beşiktaş'ı, milli maçlar için verilen aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah beyazlılar, yaklaşık 1 ayda 8 maça çıkacak.

Rıza Çalımbay'ın ekibi, pazar günü deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor mücadelesiyle zorlu fikstüre başlayacak.

Siyah beyazlılar, daha sonra Club Brugge'ü konuk edecek. Ligin 14. haftasında ise Başkent'te MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Beşiktaş, yoğun fikstürün en zorlu maçına 9 Aralık Cumartesi günü çıkacak. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, derbinin ardından 6 günde 2 dış saha maçı oynayacak.

Siyah beyazlılar, UEFA Konferans Ligi’ndeki son maçına İsviçre'de çıkacak. Beşiktaş, Lugano maçından sonra Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de hafta içi mesaisinde sahasında Corendon Alanyaspor’u ağırlayacak siyah beyazlılar, lige verilecek aradan önce Atakaş Hatayspor’a konuk olarak yoğun fikstürü noktalayacak.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Suat Taştan son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve Beşiktaş Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tüpraş Stadı'ndaki kulüp binasında gerçekleştirilen törene başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay, başkan adaylarından Hasan Arat ile Taştan'ın yakınları katıldı.

Başkan Çebi, törende yaptığı konuşmada, 69 yaşındaki Suat Taştan'ı 11-12 yıldan bu yana tanıdığını belirtti.

"Çok kibar ve naif bir insandı. Nezaketine hayrandım. Hastalığının her döneminde bile çalışmaktan geri kalmadı. O iyi bir sporcu ve Beşiktaşlıydı. Camiamıza örnek olabilecek bir insanı ebediyete yolcu ettikten sonra gelecek nesillere iyi anlatabilmek, yaşayan Beşiktaşlıların görevi olmalı. Ailesine ve tüm Beşiktaş camiasına sabır diliyorum. Nur içinde yatsın. İyi hatırlayalım. Bu değerli insanı hep anımsatalım. Allah rahmet eylesin."

Suat Taştan'ın naaşı, Zincirlikuyu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.