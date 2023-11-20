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Spor
AA 20.11.2023 14:55

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Denizli'deki üyeleriyle buluştu

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde başkan adaylarından Serdal Adalı, Denizli'deki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Denizli'deki üyeleriyle buluştu

Serdal Adalı, Denizli Beşiktaşlılar Derneğince Merkezefendi ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, projelerini anlatarak kongre üyelerinden destek istedi.

Adalı, eknik direktör Rıza Çalımbay, takımın başına geçene kadar kendisinin de hem yurt içi hem de yurt dışında teknik direktör arayışına girdiğini belirtti.

"Artık Rıza Hoca'mız takımın başında olduğu için böyle bir düşüncemiz yok. Allah kısmet ederse Rıza Hoca'yla seçildikten sonra oturacağız, ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben devam etme düşüncesindeyim, arzusundayım. Tabii onun da bu arzuyu duyması lazım."

Adalı, seçildikten sonra statta gereken düzenlemelerin yapılması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

"Stadın kapasitesi 52 bin olacak. O değişikliği yaptıktan sonra ve rakip misafir takım tribününü, değiştirip o ses konusunu çözmüş olacağız."

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Denizli'deki üyeleriyle buluştu

"Takımı nokta transferlerle yukarı taşımamız lazım"

Adalı, mevcut takım kadrosuyla sezonu bitireceklerini anlattı.

"Rıza Hoca'yla yaptığımız toplantılarda da hep bunu vurguladığımız gibi, nokta transferlerle bu takımı bizim yukarıya taşımamız lazım. Elimizde 85 milyon avroluk bir takım var. Üçüne beşine bakmadan eksik noktalara transferleri yapıp bu takımı zirveye taşımamız lazım."

Adalı, bu yıl kadro mühendisliğinde yanlışlıklar yapıldığını, onun sebeplerinin de herkesçe malum olduğunu dile getirdi.

"Özür dilemediği müddetçe Federasyon Başkanı'nı stada sokmayacağım"

Adalı, bir katılımcının Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye "parmak salladığı" iddialarını hatırlatması üzerine konuştu.

"O günkü parmak hadisesinin bir öncesi var. Biz çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Bir masaya vurma görüntüsü vardı Beşiktaş'la ilgili. O gün o masaya vurmanın cevabı çok ciddi ve sert şekilde verilmediği için devamında bu parmak hadisesi ortaya çıktı. Dünyada hiç kimse Beşiktaş'ın evinde, yuvasında Beşiktaş başkanlığına parmak sallayamaz arkadaşlar. Her yerde de söylüyorum. 'Yok ben tribünleri gösteriyordum. Yok, öyle değildi' filan değil. Bu camiadan özür dilemediği müddetçe Federasyon Başkanı'nı o stadı sokmayacağım."

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı Denizli'deki üyeleriyle buluştu

Programa, kongre üyelerinin yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar da katıldı.​​​​​​​

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