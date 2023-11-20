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Spor
AA 20.11.2023 13:55

İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, bu maçta çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermeleri gerektiğini söyledi.

İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız
[Fotograf: İHA]

Çaykur Didi Stadı'nda açıklamada bulunan İlhan Palut, Bitexen Antalyaspor'un son haftalarda iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Palut, rakiplerinin özellikle son iki maçta performansını yukarı çektiğini ifade etti.

"Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız."

Palut, milli takımdaki oyuncuların sağlıklı şekilde dönmelerini beklediklerini kaydetti.

"Altin Zeqiri, Martin Minchev, Alikulov, Attila ve Dal Varesanovic milli takımlarda süre alıyor. Çarşamba günü bu futbolcularla antrenmana çıkacağız. Çok doğaldır ki takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum."

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