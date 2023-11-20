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Spor
TRT SPOR 20.11.2023 15:10

Fenerbahçe'de Oosterwolde beğeni topladı

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Jayden Oosterwolde, ortaya koyduğu performans ile beğeni topladı. 17 resmi maçın 13’üne ilk 11’de başlayan Hollandalı futbolcu, hem sol bekte hem de stoper mevkiinde takımına katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Oosterwolde beğeni topladı

Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal; sarı lacivertli takımın defans oyuncuları Becao, Djiku ve Serdar Aziz’in sakatlık yaşadığı süreçte ilk tercihini Oosterwolde'den yana kullandı.

Ligde Samet Akaydın ile birlikte görev yapan Hollandalı futbolcu, Konferans Ligi’nde Yusuf Akçiçek ile birlikte sarı lacivertli takımın tandemini oluşturdu.

Jayden Oosterwolde, oynama alışkanlığı olmamasına rağmen sol stoperde başarılı bir performans sergiledi.

Atletik fiziğinin avantajını kullanan genç futbolcu, takım savunmasında önemli bir rol üstlendi. Hızını gerektiği anlarda ön plana çıkaran Oosterwolde, zaman zaman hücumda da rakiplerine zor anlar yaşattı.

22 yaşındaki futbolcu, Konferans Ligi Play Off Turu ilk maçında Twente karşısında bu sezonki tek golünü kaydetti. 17 resmi maçta forma giyen Hollandalı oyuncu bu mücadelelerin 13’üne ilk 11’de başladı.

Oosterwolde, geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya Serie B ekibi Parma’dan 6 Milyon Avro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

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