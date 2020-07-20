Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Trabzonspor'u Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçıları yardımcı antrenörü Eddie Newton çıkaracak.

Adaylar Abdullah Avcı veya Şota

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Trabzonspor ayrılığı duyurdu

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kulübümüz ile Teknik Direktör Hüseyin Çimşir arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir’e kulübümüzde görev aldığı süre boyunca verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sözleşme fesih bedeli ödenmeyecek

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP), teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrıldığı bildirildi.

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."