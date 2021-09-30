Bordo-mavili kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Siopis ve Denswill için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde Manolis Siopis ve Stefano Denswil'e imza töreni yapıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde konuştu.

"Aramıza en son olarak katılan iki oyuncumuzun imza töreni için birlikteyiz. Siopis hiç yabancı gözükmüyor, profilden bakınca burun ve kulak bu toprakların çocuğu gibi. Aslında zaten bu takıma katılan, bu takımın forması için ter döken her oyuncu bizden biri, içimizden biri. Onun için öncelikle her iki oyuncumuza da 'hoş geldin' diyorum."

Ağaoğlu, iki oyuncuyu da yakından tanıdıklarını ifade etti.

"Denswil'in Serie A'daki performansı o mevkide olan ihtiyacımızı gidererek karşılayacak. Bu zorlu süreçte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği süreçte bize çok büyük katkılarda bulunacağına inandığımız bir oyuncu. Bu kiralık süreci önümüzdeki sezon ve takip eden sezonlarda da kulübümüzün oyuncusu olarak devam ettirmek arzusundayız. Yani bu sadece bir başlangıç diyelim. Siopis'i zaten Alanyaspor'dan tanıyoruz. Sevdiğimiz, beğendiğimiz, sempatik, enerji dolu, takımı için savaşan savaşçı bir oyuncu. Bizim bu süreçte her oyuncuya, her profile büyük ihtiyacımız var ama önemli olan tabii ki Trabzonspor'un karakterini, Trabzonspor'un yapısını, Trabzonspor'un felsefesini benimseyen oyuncularla birlikte yola devam etmemiz. Bu anlamda da kendisine güvenimiz sonuna kadar var. İyi oldu aslında, Bakasetas da yabancılık çekmemiş oldu. Kendisi de çok sevdiği zaten milli takımdan da arkadaşı ve kaptanı olan Bakasetas ile birlikte Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesinde ter dökecek. İnşallah onunla da uzun yıllar hep birlikte bu takımın başarısı için, beraber omuz omuza ve yan yana mücadele edeceğiz."

Siopis: Önemli hedeflerimiz var

Manolis Siopis ise bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

"Başkanımıza ve hocamıza transfer konusunda ve bana güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım zaten benden bahsederken beni benden daha iyi tanıdığını ifade etti. Bu sezon önemli hedeflerimiz var, umuyorum hep birlikte bu bütün hedefleri beraber gerçekleştireceğiz."

Stefano Denswil ise benzer duygulara, benzer düşüncelere sahip olduğunu kaydetti.

"Siopis ile aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Yaklaşık bir aydır buradayım ve burada olduğum süre boyunca herkes beni evimde hissettirdi. Transfer sürecimde bana yardımcı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sezon harika bir takım oluşturuldu. Hangi kulübe geldiğimin farkındayım. Kulübün tarihinin farkındayım. İstanbul takımlarına karşı verdiği mücadele, kazandığı birçok şampiyonluğun farkındayım. Biz bu sezon hedefimizin şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Şampiyonluk yolunda taraftarımızla ve bize destek olacak bütün destek unsurlarıyla birlikte hep beraber bu başarıyı elde etmek için mücadele vereceğiz zaten. Ben de eğer bu başarının bir parçası olabilirsem kendimi çok mutlu hissedeceğim."

İmza töreninin ardından Siopis ve Denswil biner adet yeni sezon forması satın aldı.