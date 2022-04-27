Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Bruno Peres ameliyat edildi
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Bruno Peres, ameliyat edildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.
Ameliyatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bruno Peres başarılı bir operasyon geçirdihttps://t.co/Si1nyr9nvE pic.twitter.com/b6nQeMwqZj— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2022
Etiketler: Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu
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