Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonunda yırtık oluşan Bruno Peres bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.

Ameliyatın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.