Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Premier Lig'de sezon sonlandırıldı
Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından aralık ayında ara verilen sezon, kulüplerin ortak kararıyla erken sona erdirildi.
Ülkedeki sıkıyönetim süresinin uzatılması nedeniyle erken bitirilen sezonda şampiyon belirlenmeyecek.
Shakhtar Donetsk, 18 haftada topladığı 47 puanla Dinamo Kiev'in iki puan önünde zirvede yer alıyordu.
Etiketler: Ukrayna Premier Lig
Son Haberler
- 17:59
- 18:00
- 17:42
- 17:41
- 17:35
Sıradaki Haber
Trabzon'daki spor temalı otobüs durakları dikkati çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz