Serdar Dursun, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda son dönemde olumlu bir havanın oluştuğunu belirtti.

"Son döneme bakarsak çok olumlu bir hava var. Camia olarak, taraftarlar olarak bir birliktelik oldu. İsmail Kartal hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık."

"Kariyerim açısından her sene üstüne koyuyorum"

Serdar, performansını değerlendirdi.

"Son senelerde kendi kariyerim açısından her sene üstüne koyuyorum. Her sene daha çok gol atmaya başladım. Geçen sene gol kralı olarak Fenerbahçe’ye gelmiştim. Hazırlık süreci olumlu geçmişti. Hem sisteme ayak uydurmuştum hem de oyuncularla iyi bir dönem geçmişti. Ne yazık ki ilk haftalarda bir sakatlığım oldu."

Serdar, sakatlık döneminde çok çalıştığını anlattı.

"Kendime baktım çünkü bir an evvel sahada olup kendi performansımı göstermek istiyordum. İlk 11 çıkarsan, oyuncuları tanırsan daha rahat oluyor. Takım içinde o dönemden sonra bir etki oldu, benim için de pozitif bir hava oldu."

"Geçen sene gol kralı olmuştum. Bu sene de olabilirim"

Şu ana kadar 13 gol atan Serdar, ligde kalan 4 maçla ilgili görüşlerini aktardı.

"Cuma günü Gaziantep ile oynayacağız. Gaziantep, 3-5-2 sistemiyle oynuyor. Kolay bir maç olmayacak. Defansif olarak iyi kapanan bir takım. Kanatlardan hızlı hücuma çıkmaya çalışacaklar. Önemli olan Gaziantep maçında ilk golü bulmak. Böyle maçlarda ilk 30 dakika çok önemli. İnşallah bu maçı kazanıp ertesi hafta Beşiktaş’a karşı deplasmanda oynayacağız. O maçta zor olacak, 3-4-3 oynuyorlar. Ondan sonra Fatih Karagümrük, sonra da Yeni Malatyaspor maçı var. Her maçın ayrı zorluğu var. Biz Fenerbahçe olarak 4’te 4 yaparak sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. 4 maç var. Gol kralı olma şansı yüksek. Yaklaşık 7-8 kişi var. Herkesin hedefi aynı. Son periyotta ben de dahil herkes gol krallığını kovalayacaktır. Geçen sene gol kralı olmuştum. Bu sene de olabilirim. Takımım iyi oynarsa, ceza sahasına toplar gelirse, ben de oynarsam, sakatlık olmazsa gol kralı olmak isterim."