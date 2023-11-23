Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 23.11.2023 14:05

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anthony Nwakaeme'nin yeniden bordo mavili formayı giyebileceğini söyledi. Abdullah Avcı ve kendisinin Niyeryalı yıldızla görüştüğünü söyleyen Doğan, "Sezon sonunda konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Nwakaeme ile ilgili açıklamaları taraftarı heyecanlandırdı. İstanbul'da katıldığı taraftar grubu davetinde konuşan Doğan, Nijeryalı yıldızın yeniden bordo mavili formayı giyebileceğini belirtti.

Abdullah Avcı ve kendisinin Nwakaeme ile görüştüğünü söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonu sonunda sözleşmesi sona eren Nwakaeme, Al-Fayha'ya transfer olmuştu.

Suudi Arabistan ekibiyle kontratı bu yaz bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu Al-Fayha formasıyla 41 maçta 12 gol atıp 4 de asist yaptı.

Trabzonspor amatör spor kulüplerine malzeme yardımını sürdürecek

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk, amatör spor kulüplerine malzeme yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yönetiminde de yer alan Öztürk, Trabzonspor Kulübü ile ASKF Trabzon Şubesince geçen hafta amatör spor kulüplerine yapılan malzeme dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, malzeme desteğinin ilk etapta futbolda altyapısı olan kulüplere yapıldığını, bu yardımların tüm kulüpleri kapsayacak şekilde devam edeceğini vurguladı.

Öztürk, organizasyonun, ASKF'nin planlaması ve Trabzonspor'un destek vermesi ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

"ASKF yönetimi olarak önceliği altyapısı olan takımlarımıza verme sebebimiz, kulüplerimizi altyapı çalışmalarına teşvik etmek ve daha çok çocuğumuzun spor yapmasına katkıda bulunmaktır. Bundan sonra da desteklerimiz, altyapısı olmayanlar dahil tüm kulüplerimizi kapsayacak şekilde devam edecektir. Trabzon'daki bütün amatör kulüpler Trabzonspor Akademisi'nin ön bahçesidir ve her konuda biz Trabzonspor ve ASKF olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yılbaşında tüm amatör kulüplerimize futbol topu dağıtacağımızı da müjdelemek isterim."

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Okan Buruk kadroda değişiklik yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı
14:23
Kırklareli'nde 24 Kasım'da öğretmenlere toplu taşıma ulaşımı ücretsiz olacak
14:15
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
14:21
Denizli'de turistleri taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 30 yaralı
14:10
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:54
X'te başlıklara yeniden yer verilecek
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ