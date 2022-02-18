Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da 2 futbolcu pozitif çıktı
Trabzonspor'da, 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre pozitif çıkan futbolcuların tedavisine başlandı.
"COVID-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
Bilgilendirme | Covid-19 PCR kontrolünde iki oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır. pic.twitter.com/6SpMa9bbVm— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 17, 2022
Etiketler: Trabzonspor Koronavirüs
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