Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sponsorluk bu sezondan itibaren başladı.

"Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT; şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1 milyon 500 bin euro olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4 milyon 500 bin euro ödeme yapacaktır."