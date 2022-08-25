Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'a yeni forma sırt sponsoru
Trabzonspor Kulübü, kripto para borsası Clear White Solutions Limited (WhiteBIT) ile 3 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sponsorluk bu sezondan itibaren başladı.
"Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT; şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1 milyon 500 bin euro olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4 milyon 500 bin euro ödeme yapacaktır."
Kulübümüzle WhiteBIT firması arasında Forma Sırt Sponsorluğu konusunda 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 25, 2022
https://t.co/jOvYJ6lYjO pic.twitter.com/N9lqAjxgvz
Etiketler: Trabzonspor
Son Haberler
- 20:13
- 20:06
- 20:04
- 20:02
- 19:54
Sıradaki Haber
Novak Djokovic aşı kısıtlaması nedeniyle ABD Açık'a katılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz