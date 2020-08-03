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Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam edecek
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edecek.
Trabzonspor Kulübü, A takımda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam etme kararı alındığını duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda teknik direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz."
Etiketler: Trabzonspor Eddie NewtonSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 02:07
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