UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın rakibini eleyerek gruplara kaldı.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 yenilmesine rağmen tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı. Daha önce 2013-2014 ve 2014-205 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi.

Tarihinde 3. kez gruplara kaldı

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini eleyerek tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterdi.

Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.

Bu sezon Avrupa'da 4. maç

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıktı.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.

Kapalı gişe

Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynadı.

İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine doldurdu.

Kaynak: TRT Spor